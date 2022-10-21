الرافدين يعلن عن الفئات المشمولة بقروض الـ 150 مليونًا

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الفئات المشمولة هي (الأطباء – أطباء الاسنان – الأطباء البيطريين – الصيادلة – أصحاب المختبرات – أصحاب المذاخر الطبية الكيميائيين والتقنيات الطبية – المتقاعدين من أصحاب المهن المذكورة)".وأوضح، ان "الهدف من منح القرض هو تمويل أنشطة ذوي المهن الصحية وتطوير مشاريعهم المستقبلية".