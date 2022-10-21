زيدان: القضاء العراقي أتبع منهج الاستقلال وسط تحديات كبيرة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
30
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
30
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
مع محسّد
من
02:00 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الضباب يتسبب باصطدام 60 سيارة في ولاية أمريكية (فيديو)
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-435701-638019312429698224.jpg
زيدان: القضاء العراقي أتبع منهج الاستقلال وسط تحديات كبيرة
محليات
2022-10-21 | 02:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
663 مشاهدة
شارك وفد قضائي برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الجمعة، في المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية المنعقد في العاصمة الأسترالية سدني، بحضور رؤساء مجالس القضاء في الدول الأعضاء في المنتدى إضافة الى رؤساء وقضاة المحاكم التجارية للدول الأعضاء.
والقى رئيس المجلس فائق زيدان كلمة ذكر فيها ان "دولة العراق منذ تأسيسها كان القضاء فيها جزء من السلطة التنفيذية، وقد نال القضاء استقلاله ليكون سلطة مستقلة ومنفصلة عن باقي السلطات منذ عام ٢٠٠٣، وايمانا من الشعب العراقي بمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات فقد تكرس ذلك الاستقلال في دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥، ومنذ ذلك التاريخ أتبع القضاء العراقي منهج الاستقلال وسط تحديات كبيرة اخذت مساحات واسعة من التغطية الإعلامية الدولية. وبعد أن سارت المؤسسة القضائية بخطوات مهمة في بناء الهيكل التنظيمي، ولمواكبة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العراقي ، والحاجة الفاعلة لتوفير خدمات قضائية مبتكرة تتسم بالنزاهة والشفافية، ونتيجة توسع التعامل التجاري في العراق والانفتاح الاقتصادي ونشاط حركة السوق التجارية والاستثمارية الأجنبية، وصدور قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ ، ولغرض تشجيع وجذب المستثمرين الأجانب للعمل في العراق ضمن بيئة صالحة للعمل التجاري يطمئن فيها الطرف الأجنبي بوجود قضاء متخصص يعمل في حل المنازعات أثناء مباشرتهم أعمالهم في العراق، كل ذلك أدى إلى انشاء قضاء تجاري متخصص لغرض تكريس مبدأ ذاتية القانون التجاري بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلد".
وأضاف "من الجدير بالذكر أن العراق صادق على اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٢١، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إيداع العراق الصك الثالث من صكوك التصديق للانضمام لتعد الاتفاقية نافذة وواجبة التطبيق بتاريخ ٩ /٢ /٢٠٢١، حيث شهدت المحاكم التجارية العراقية النظر في دعاوى التحكيم على وفق اتفاقية نيويورك. لم يغفل مجلس القضاء الأعلى العراقي الدور المهم الذي تلعبه المرأة وضرورة تمكينها داخل المؤسسات القضائية ومن هذا المنطق فقد شهدت السنوات الأخيرة دخول اعداد من النساء إلى السلك القضائي، بل اكثر من ذلك اذ يتبنى مجلس القضاء الأعلى منهجية تمكين المرأة في تولي المهام والمناصب القضائية المهمة ومنها المحكمة التجارية ومحكمة الخدمات المالية وغيرها، ومن المناسب بيان أن رئيس المحكمة التجارية في بغداد/الرصافة هي سيدة تشاركنا في الحضور في هذا المنتدى، وفي ذات الوقت فأنها ترأس محكمة الخدمات المالية".
وبحسب بيان لمجلس القضاء ورد لـ السومرية نيوز، فقد ضم الوفد القضائي العراقي "قضاة المحكمة التجارية في الرصافة كل من تغريد عبد المجيد وإبراهيم كامل".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أمانة مجلس الوزراء تحدد نسبة الدوام لموظفي المؤسسات الرسمية – عاجل
محليات
42.44%
06:22 | 2022-10-20
أمانة مجلس الوزراء تحدد نسبة الدوام لموظفي المؤسسات الرسمية – عاجل
06:22 | 2022-10-20
العراق مع موعد لتساقط الامطار بدءاً من يوم غد
أخبار الطقس
25.27%
06:13 | 2022-10-19
العراق مع موعد لتساقط الامطار بدءاً من يوم غد
06:13 | 2022-10-19
فضيحة مدوية تهز الصناعة.. "سماد مسرطن ينذر بموت جماعي خلال 4 سنوات" (وثائق)
محليات
16.65%
11:11 | 2022-10-19
فضيحة مدوية تهز الصناعة.. "سماد مسرطن ينذر بموت جماعي خلال 4 سنوات" (وثائق)
11:11 | 2022-10-19
بعد ظهوره عبر السومرية.. هذا ما تعرض له أستاذ بكلية أهلية
محليات
15.65%
16:10 | 2022-10-20
بعد ظهوره عبر السومرية.. هذا ما تعرض له أستاذ بكلية أهلية
16:10 | 2022-10-20
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
ماذا لو اكلت سمج ولبن ؟ - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-20
Biotic
ماذا لو اكلت سمج ولبن ؟ - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-20
علناً
اهم ملفات الفساد في العراق - الحلقة ٤٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-20
علناً
اهم ملفات الفساد في العراق - الحلقة ٤٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-20
Morning Live
اهمية النشاط البدني - الحلقة ١٤٨ | 2022
05:00 | 2022-10-20
Morning Live
اهمية النشاط البدني - الحلقة ١٤٨ | 2022
05:00 | 2022-10-20
ناس وناس
ساحة الوثبة - الحلقة ٣١٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-20
ناس وناس
ساحة الوثبة - الحلقة ٣١٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-20
بالمختزل
إدارة الدولة.. الحكومة والبرلمان بيد واحدة - حلقة ٥٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-19
بالمختزل
إدارة الدولة.. الحكومة والبرلمان بيد واحدة - حلقة ٥٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-19
52 دقيقة
الدفاع المدني يقوم بجهود استثنائية فيما المعوقات لتلبية الواجب تزداد - حلقة ٣٢ | الموسم 1
16:00 | 2022-10-18
52 دقيقة
الدفاع المدني يقوم بجهود استثنائية فيما المعوقات لتلبية الواجب تزداد - حلقة ٣٢ | الموسم 1
16:00 | 2022-10-18
عشرين
بين ساسة "النهب" ورعاة "السلب" من يحمي الفساد بالعراق - حلقة ٤٧ | 2022
14:00 | 2022-10-18
عشرين
بين ساسة "النهب" ورعاة "السلب" من يحمي الفساد بالعراق - حلقة ٤٧ | 2022
14:00 | 2022-10-18
Celebrity
الممثلة السعودية رنا جبران - حلقة ٢٥
14:50 | 2022-10-17
Celebrity
الممثلة السعودية رنا جبران - حلقة ٢٥
14:50 | 2022-10-17
خط أحمر
مرتديا عباءة نسائية صاحب بسطية يسرق منزل عقيد في الجيش العراقي - الحلقة ٥٨ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-16
خط أحمر
مرتديا عباءة نسائية صاحب بسطية يسرق منزل عقيد في الجيش العراقي - الحلقة ٥٨ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-10-16
الأكثر مشاهدة
Biotic
ماذا لو اكلت سمج ولبن ؟ - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-20
Biotic
ماذا لو اكلت سمج ولبن ؟ - حلقة ٣٣ | الموسم 1
14:50 | 2022-10-20
علناً
اهم ملفات الفساد في العراق - الحلقة ٤٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-20
علناً
اهم ملفات الفساد في العراق - الحلقة ٤٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-20
Morning Live
اهمية النشاط البدني - الحلقة ١٤٨ | 2022
05:00 | 2022-10-20
Morning Live
اهمية النشاط البدني - الحلقة ١٤٨ | 2022
05:00 | 2022-10-20
ناس وناس
ساحة الوثبة - الحلقة ٣١٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-20
ناس وناس
ساحة الوثبة - الحلقة ٣١٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-20
بالمختزل
إدارة الدولة.. الحكومة والبرلمان بيد واحدة - حلقة ٥٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-19
بالمختزل
إدارة الدولة.. الحكومة والبرلمان بيد واحدة - حلقة ٥٣ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-19
لقطات
"بعت وجبة الحصة التموينية وجيت" | ناس وناس
12:00 | 2022-10-19
لقطات
"بعت وجبة الحصة التموينية وجيت" | ناس وناس
12:00 | 2022-10-19
52 دقيقة
الدفاع المدني يقوم بجهود استثنائية فيما المعوقات لتلبية الواجب تزداد - حلقة ٣٢ | الموسم 1
16:00 | 2022-10-18
52 دقيقة
الدفاع المدني يقوم بجهود استثنائية فيما المعوقات لتلبية الواجب تزداد - حلقة ٣٢ | الموسم 1
16:00 | 2022-10-18
عشرين
بين ساسة "النهب" ورعاة "السلب" من يحمي الفساد بالعراق - حلقة ٤٧ | 2022
14:00 | 2022-10-18
عشرين
بين ساسة "النهب" ورعاة "السلب" من يحمي الفساد بالعراق - حلقة ٤٧ | 2022
14:00 | 2022-10-18
Celebrity
الممثلة السعودية رنا جبران - حلقة ٢٥
14:50 | 2022-10-17
Celebrity
الممثلة السعودية رنا جبران - حلقة ٢٥
14:50 | 2022-10-17
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل ينجح الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة بعد اعتزال الصدر؟
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.