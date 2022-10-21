نينوى.. إنقاذ عائلة بعد انهيار ارضي في منزلهم (صور)

وذكرت الدفاع المدني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقها اضطرت الى استخدام معدات الإنقاذ الخفيف نظراً لضيق ازقة المنطقة والتي يتعذر معها إدخال آليات الإنقاذ التابعة الى الدفاع المدني، لذلك لجأت الى استخدام الحبال والسلام لسحب وإخراج العائلة من المنزل المنهار دون تسجيل إصابات بشرية".وعن سبب الانهيار، أوضحت الدفاع المدني أن "اغلب البيوتات القديمة في مدينة الموصل تحتوي على سرداب أرضي وبسبب تهالك البناء والرطوبة انهارت ارضية ذلك المنزل".