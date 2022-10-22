توقيتات بداية الكسوف في المحافظات العراقية

وقال عطية في منشور له على فيسبوك تابعته السومرية نيوز، إن "موعد كسوف الشمس سيكون يوم الثلاثاء المقبل المصادف الخامس والعشرين من اكتوبر الحالي".وأضاف، أنه "يمكن رؤية الكسوف بشكل جزئي في أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا وشمال شرق أفريقيا".وعن توقيت الكسوف، أوضح عطية، أنه "سيكون في العاصمة بغداد بتمام الساعة 01:06 ظهرا، وتأتي ذروته في الساعة 02:24 ظهرا، بينما سينتهي بتمام الساعة 03:45 بعد الظهر".وتابع، أن "نسبة الجزء المكسوف من الشمس سيكون 45%".أما موعد بداية الكسوف ونهايته في كلّ محافظة عراقية فهو على الشكل التالي:بغداد: 1:06 ظهراً وينتهي في 3:35 عصراًدهوك: 12:55 ظهراً وينتهي في 3:27 عصراًنينوى: 12:58 ظهراً وينتهي في 3:29 عصراًأربيل: 1:00 ظهراً وينتهي في 3:32 عصراًالسليمانية: 1:03 ظهراً وينتهي في 3:33 عصراًكركوك: 1:01 ظهراً وينتهي في 3:31 عصراًصلاح الدين: 1:02 ظهراً وينتهي في 3:32 عصراًديالى: 1:05 ظهراً وينتهي في 3:34 عصراًالأنبار: 1:04 ظهراً وينتهي في 3:33 عصراًبابل: 1:08 ظهراً وينتهي في 3:36 عصراًكربلاء = 1:07 ظهراً وينتهي في 3:35 عصراًواسط: 1:09 ظهراً وينتهي في 3:37 عصراًالنجف: 1:10 ظهراً وينتهي في 3:38 عصراًالمثنى: 1:12 ظهراً وينتهي في 3:40 عصراًالديوانية: 1:11 ظهراً وينتهي في 3:39 عصراًميسان: 1:13 ظهراً وينتهي في 3:40 عصراًذي قار: 1:14 ظهراً وينتهي في 3:41 عصراًالبصرة: 1:17 ظهراً وينتهي في 3:43 عصراًوفي وقت سابق، أعلن مركز الفلك الدولي، أن الدول العربية، ما عدا المغرب وموريتانيا وجزر القمر، سوف تشهد كسوفًا جزئيًا للشمس في الخامس والعشرين من أكتوبر الحالي.