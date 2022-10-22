توقيتات بداية الكسوف في المحافظات العراقية

وقال عطية في منشور له على فيسبوك تابعته السومرية نيوز، إن "موعد كسوف الشمس سيكون يوم الثلاثاء المقبل المصادف الخامس والعشرين من اكتوبر الحالي".
وأضاف، أنه "يمكن رؤية الكسوف بشكل جزئي في أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا وشمال شرق أفريقيا".
وعن توقيت الكسوف، أوضح عطية، أنه "سيكون في العاصمة بغداد بتمام الساعة 01:06 ظهرا، وتأتي ذروته في الساعة 02:24 ظهرا، بينما سينتهي بتمام الساعة 03:45 بعد الظهر".
وتابع، أن "نسبة الجزء المكسوف من الشمس سيكون 45%".
أما موعد بداية الكسوف ونهايته في كلّ محافظة عراقية فهو على الشكل التالي:
بغداد: 1:06 ظهراً وينتهي في 3:35 عصراً
دهوك: 12:55 ظهراً وينتهي في 3:27 عصراً
نينوى: 12:58 ظهراً وينتهي في 3:29 عصراً
أربيل: 1:00 ظهراً وينتهي في 3:32 عصراً
السليمانية: 1:03 ظهراً وينتهي في 3:33 عصراً
كركوك: 1:01 ظهراً وينتهي في 3:31 عصراً
صلاح الدين: 1:02 ظهراً وينتهي في 3:32 عصراً
ديالى: 1:05 ظهراً وينتهي في 3:34 عصراً
الأنبار: 1:04 ظهراً وينتهي في 3:33 عصراً
بابل: 1:08 ظهراً وينتهي في 3:36 عصراً
كربلاء = 1:07 ظهراً وينتهي في 3:35 عصراً
واسط: 1:09 ظهراً وينتهي في 3:37 عصراً
النجف: 1:10 ظهراً وينتهي في 3:38 عصراً
المثنى: 1:12 ظهراً وينتهي في 3:40 عصراً
الديوانية: 1:11 ظهراً وينتهي في 3:39 عصراً
ميسان: 1:13 ظهراً وينتهي في 3:40 عصراً
ذي قار: 1:14 ظهراً وينتهي في 3:41 عصراً
البصرة: 1:17 ظهراً وينتهي في 3:43 عصراً
وفي وقت سابق، أعلن مركز الفلك الدولي، أن الدول العربية، ما عدا المغرب وموريتانيا وجزر القمر، سوف تشهد كسوفًا جزئيًا للشمس في الخامس والعشرين من أكتوبر الحالي.