إنقاذ امرأة حاولت الانتحار قفزًا من أحد جسور واسط

وذكرت الشرطة المجتمعية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "قدمت الدعم النفسي والمعنوي للمرأة، وتعهدت بالقيام بزيارات دورية لمنزلها بغية الوقوف على اوضاعها وتقديم الدعم اللازم لها".وبينت، أن "محاولة الانتحار هذه جاءت على خلفية مشاكل أسرية واضطرابات نفسية".