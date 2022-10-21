امرأة احترقت بالكامل.. حريق يفجع عائلة شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمصرع امرأة وإصابة زوجها إثر حريق اندلع داخل دارهم شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع ضمن منطقة حي اور شرقي العاصمة بغداد أسفر عن مصرع امرأة واحتراقها بالكامل واصابة زوجها بحروق خطيرة".



وأضاف المصدر أن "الحادث حصل نتيجة تماس كهربائي".