التعليم تحدد موعد إغلاق التقديم إلى القبول المركزي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن بوابة التقديم الى قناة القبول المركزي في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2023/2022 ستغلق عند الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الأحد الموافق 2022/10/23.ودعت الوزارة، "الطلبة الناجحين في الدورين الأول والثاني من امتحانات الدراسة الإعدادية الى ملء استمارة التقديم على وفق الضوابط المنصوص عليها في دليل الطالب".