مناشدة إلى القضاء والنزاهة.. "سماد مسرطن يهدد الحياة في العراق"

وقال الدراجي في مقطع مصور، "الى المرجعية العليا في النجف الاشرف اعزها الله والى رئيس السلطة القضائية في العراق وهيئة النزاهة والادعاء العام والرقابة المالية والامن الوطني والى كل وطني شريف أنقذوا العراق من جريمة قتل جماعية بسبب سماد الداب المسرطن".وأضاف، "هذا مثبت بكتاب رسمي صادر من وزارة البيئة مركز الوقاية من الاشعاع بأن المادة غير مستوفية من الناحية الاشعاعية ولا يجوز تداولها"، لافتاً إلى أن "هذه المادة دخلت من روسيا عبر تركيا وإقليم كردستان ثم الى البصرة دون شهادة فحص عالمية او عراقية".وحذر، الفلاحين "من استخدام هذا السماد الذي يراد توزيعه عليكم من قبل الشركة العامة للتجهيزات الزراعية"، مردفاً: "من يستلم منكم يكون مسؤولاً عن كارثة كبرى بل جريمة قتل جماعية للشعب العراقي المظلوم"، مطالباً الجهات المسؤولة "بالإسراع في منع توزيعه على الفلاحين وافراغه من المخازن واتلافه لحماية الشعب".وأتم الدراجي، "هناك من يحاول اخفاء كتاب الفحص الرسمي ويمارس ضغوطاً عالية لتغيير صيغة الكتاب ونتيجة الفحص".وكان الدراجي، قد كشف في وقت سابق، لبرنامج علناً الذي يبث عبر فضائية السومرية، عن تعاقد وزارة الصناعة مع شخص عراقي يزعم لديه شركة بريطانية؛ لإنشاء معمل إنتاج "سماد الداب"، وفيما أكد أن ما تنتجه الشركة "سماد مسرطن"، حذر من موت "جماعي" في غضون 4 سنوات.