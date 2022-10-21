وثيقة تظهر شمول وزير النقل الحالي بإجراءات اجتثاث البعث

وجاء في الوثيقة، الموجهة إلى مكتب وزير النقل والصادرة بتاريخ 17 تشرين الأول 2005، إنه "استناداً إلى قراري الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث المرقمين 1-2 في تاريخ 14/9/2003، اتضح أن ناصر حسين بندر والمنسوب إلى وزارتكم مشول بإجراءات اجتثاث البعث من القطاع العام وقطاع الدولة في العراق".أدناه الوثيقة: