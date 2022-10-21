مجلس الخدمة يحذر من هذه الفئة

ودعا اللهيبي في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "الشباب وجميع المواطنين الإخبار عن أية حالة ابتزاز من هذا النوع لتكون تحت طائلة القانون وحكم القضاء، مؤكداً أن المجلس كان حريصاً منذ اليوم الأول لاستلامه ملف التعيينات على استخدام نظام الكتروني ينطوي على درجة عالية من الدقة والشفافية في كل خطواته ابتداءً من مرحلة التقديم وانتهاءً بمرحلة اعلان نتائج التعيين، ومروراً بمرحلة الاختبار والاعتراض، الأمر الذي يطمئن احبتنا المتقدمين للتعيين أن النتائج التي عنها هي مستندة حقاً إلى مبدأ الجدارة والاستحقاق وعلى وفق درجات المفاضلة التي قررها المجلس في ضوء المعايير المعلن عنها والقائمة على أساس المهنية والكفاءة، ولا يمكن لأيا كان التدخل في تغيير هذه النتائج ولا حتى قيد أنملة".واضاف: "لذا نسترعي انتباه المتقدمين جميعاً وعوائلهم الكرام إلى عدم الانجرار لأية مزاعم كاذبة في هذا المجال، وأن يكونوا على ثقة أن المجلس قد أخذ على عاتقه إدارة هذا الملف دون السماح بأية تدخلات أو ضغوط أو فساد".ونبّه اللهيبي إلى أن "المجلس غير مسؤول عن أية مخالفة يقع فيها الشباب من قبيل ما تقدم بيانه".