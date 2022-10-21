يونس محمود: منصب وزير الشباب سيكون مفاجئة

أكد نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، اليوم الجمعة، ان منصب وزير الشباب القادم سيكون مفاجئة لن يتوقعها احد.

وقال محمود في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "الشغل الشاغل للشارع الرياضي العراقي حالياً هو منصب وزير الشباب والرياضة القادم سيكون مفاجئة لن يتوقعها احد ".