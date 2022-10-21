مشعان الجبوري: جلسة تقديم حكومة السوداني للبرلمان تأجلت ليوم اخر

وقال الجبوري في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، ان "جلسة تقديم حكومة السوداني للبرلمان تأجلت ليوم اخر، الكتل الشيعية خولت الرئيس المكلف باختيار الوزراء الشيعة حسب اوزان كل كتلة".واضاف: "التعطيل الان هو بسبب تمسك السيادة بالتخطيط فيما يريدها العزم بدل الدفاع والخلافات الاخرى تم حلها".واشار الجبوري الى ان "دولة القانون اقترحت ان تكون التعليم للسنة والتربية للشيعة".