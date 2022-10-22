أجواء شتوية تدخل طقس العراق.. تساقط للأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية ليوم غد الأحد سيكون صحواً إلى غائم جزئي ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة أن "طقس المنطقة الشمالية ليوم غد سيكون غائماً جزئياً وفي أقسامها الشرقية يكون غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".وأضافت أن "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر في بعض الأماكن تكون رعدية ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات"، مشيرة الى أن "الطقس في المنطقة الشمالية ليوم الاثنين سيكون غائماً مع تساقط أمطار رعدية ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، أما الطقس في المنطقة الجنوبية فسيكون غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق".وتابعت الهيئة أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وبينت أن "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحواً يتحول إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الغربية تكون رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، لافتة الى أن "الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون الأربعاء المقبل غائماً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".