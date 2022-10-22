إثر خلافات عائلية.. مقتل مسؤول في منظمة بدر شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل مسؤول العقيدة في منظمة بدر فرع الرصافة الثالث أثر خلافات عائلية شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "خلافات عائلية سابقة تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن منطقة الكمالية اسفرت عن مقتل شخص يعمل مسؤول في منظمة بدر".



وبين أن "عملية القتل جاءت إثر ثأر عن قضية قتل سابقة".