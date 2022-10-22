تحالف الانبار الموحد يطالب الحكومة والقضاء بالتدخل لحل "قضية الجميلات"

وقال التحالف في بيان، إنه "يستنكر بأشد العبارات استغلال السلطة لتكميم الأفواه كما ويشجب أي تصرف ذي جنبة سياسية يؤدي إلى تأزيم الوضع وتعميق التوترات وإثارة الفتنة في محافظة الأنبار"، مطالباً الحكومة المركزية "بتدخل فوريٍّ وعاجل لكشف ملابسات الاعتداء على أحد الأطباء الاختصاص في مستشفى الفلوجة العام، ومن ثم تنفيذ عمليات اعتقال تعسفية بحق شباب ووجهاء ورموز عشيرة الجميلة في مدينة الكرمة إلى جانب الاعتداءات التي طالت الممتلكات الخاصة".وناشد التحالف، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان "بالتدخل العاجل ومتابعة التطورات المقلقة في الكرمة والأنبار عموماً حفاظاً على السلم المجتمعي"، داعياً عشائر الأنبار إلى "عدم الانجرار وراء بعض الأطراف السياسية التي تستغل نفوذها في المحافظة، مؤكداً أنّ جميع عشائر الأنبار أخوة وأبناء عمومة محفوظين المقام ولا يمكن المساس بأي عشيرة أو رمز من رموز الأنبار".وفي وقت سابق، اتهم ستار عباس شيخ قبيلة جميلة، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتهديد أبناء قبيلته عبر رسالة شفهية بعثها من خلال قائد شرطة الأنبار هادي الجليباوي؛ بسبب "المطالبة بالإفراج عن أبناء الجميلة".وعلى خلفية تلك التطورات، أصدرت قيادة شرطة الانبار بياناً جاء فيه: "بناءً على ما تم نشره من قبل الشيخ الإرهابي الهارب (رافع مشحن عباس الجميلي) يوم 2022/10/19 والصادر بحقه حكم اعدام غيابي كونه شارك في العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية في الكرمة والفلوجة وقتل الكثير من أبناء الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء ومن ضمن جرائمه قتل الشهيد الجندي (مصطفى العذاري)، في منشوره مقطع صريح يحرض فيه أبناء عشيرة الجميلة على الفتنة والاقتتال مع أبناء العشائر الأخرى وضد القوات الأمنية ويحرض ضد أمن وسياسة الدولة".وأضافت، أنه "بعد منشور الشيخ الهارب المذكور أعلاه ويوم 2022/10/21 اعلن الشيخ ( ستار عباس محمد الجميلي) بياناً يطالب فيه اطلاق سراح موقوفين بقضايا تخص التجاوز على أراضي واموال الدولة وقضايا إرهابية، علماً انهم موقوفين وفق مذكرات قبض صادرة من القضاء العراقي، وعلى اثر ذلك تم الاتصال (بالشيخ ستار عباس محمد) لغرض مقابلة قائد الشرطة و التداول في موضوع المنشور والبيان وتوصيته لتوجيه أبناء عشيرته بعدم الانجرار خلف تصريحات الإرهابي المذكور أعلاه وعدم مخالفة القانون والحفاظ على السلم والأمن في المحافظة".وتابعت "الا انه تذمر وتبين انه مؤيد لتصريح ابن أخيه الإرهابي الهارب وفوجئنا بعد مغادرته بقيامه بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ضد القوات الأمنية وقيادة الشرطة المتمثلة بقائد الشرطة وهذا يدل على نفسه غير النظيف وتحريضه أبناء عشيرته بالفتنة والعمل ضد الأمن".