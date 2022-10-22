أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن تسجيل 38 حريقاً خلال 24 ساعة في عموم العراق.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "واجبات الدفاع المدني المنفذة خلال 24 ساعة الماضية في عموم المحافظات بلغت (38) حادث حريق".

واضافت أن "واجبات معالجة القنابل غير المنفلقة بلغت (1) واجب"، مشيرة الى أن "عدد الإصابات البشرية نتيجة الحوادث بلغت (1) اصابة".