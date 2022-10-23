التربية تقرر اعتبار العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب

السومرية نيوز – محليات

صوتت هيئة الرأي في وزارة التربية، اليوم الاحد، على اعتبار العام الدراسي الماضي ٢٠٢١-٢٠٢٢ سنة عدم رسوب.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "مراعاةً للظروف الصعبة التي مر بها الطلبة، صوتت هيئة الرأي في وزارة التربية على اعتبار العام الدراسي الماضي ٢٠٢١-٢٠٢٢ سنة عدم رسوب".

وأضاف البيان، ان "تعليمات القرار سوف تصدرها المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وقتٍ لاحق".