النجف.. تجدد تظاهرات العقود للمطالبة بتثبيتهم (صور)

نظم عدد من موظفي عقود دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم الاحد، وقفة احتجاجية امام بوابة الدائرة للمطالبة بالإسراع بإنجاز بيانات صرف الفروقات والتثبيت.

وقال مراسلنا، إن "عددا من موظفي عقود دائرة صحة النجف تظاهروا امام بوابة الدائرة مطالبين بالاسرع بإنجاز بيانات صرف الفروقات والتثبيت".