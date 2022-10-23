الانبار.. الإعدام لمجرم استهدف حفل زفاف بسيارة مفخخة

وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنايات الانبارأصدرت حكماً بالإعدام بحق مجرم اعترف بقيامه بتفجير سيارة مفخخة في مدينة عامرية الفلوجة واستهدف حفل زفاف ذهب ضحيته عدد من الشهداء واصابة عدد من الجرحى".وأضاف، أن "الحكم بحق المجرم يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة /1 بدلالة المادة الثانية / 3 و 7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".