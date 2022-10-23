"سرقوا سلاح ومصوغات ذهبية".. سطو مسلح على منزل موظف شرقي بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة مكونة من ثلاثة اشخاص أقدمت على عملية سطو مسلح على منزل موظف في وزارة الصحة ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد".وأضاف المصدر، أن "المسلحين أقدموا بسرقة مصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها وسلاح شخصي نوع مسدس وهواتف نقالة عدد ٤ ولاذوا بالفرار"، مشيرا الى ان "المنزل كان خالي من ساكنيه".