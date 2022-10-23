حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لخمسة "متهمين" بقضية الضرائب (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة من وزارة المالية حصلت عليها السومرية نيوز، فانه تقرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لخمسة متهمين بسرقة أموال الضرائب وهم كل من:1- ضياء عبد الخالق الزيدي2- زهير جمعة حمادي3- اسامة حسام جودة4- قيس محمود الزيدي5- سامر عبد الهادي الربيعي