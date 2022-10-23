التربية تقرر إضافة 5 درجات لتلاميذ الخامس الابتدائي

قررت وزارة التربية، اليوم الأحد، إضافة 5 درجات لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي.





وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر إضافة 5 درجات، لمعالجة الدرجات الحرجة لتلاميذ الخامس الابتدائي للعام الدراسي 2021 – 2022 ".



وفي وقت سابق من اليوم، صوتت هيئة الرأي في وزارة التربية على اعتبار العام الدراسي الماضي ٢٠٢١-٢٠٢٢ سنة عدم رسوب.