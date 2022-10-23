بعد الخامس الابتدائي.. التربية تقرر إضافة 5 درجات لهؤلاء الطلبة - عاجل

السومرية نيوز – محليات

قررت هيئة الرأي في وزارة التربية، اليوم الاحد، إضافة 5 درجات لمعالجة الدرجات الحرجة لطلبة معاهد الفنون الجميلة والكلية التربوية المفتوحة للعام الدراسي 2021 – 2022.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "مراعاةً للظروف الصعبة التي مر بها الطلبة وحفاظاً على مستقبلهم الدراسي، قررت هيئة الرأي في وزارة التربية إضافة (5) درجات، لمعالجة الدرجات الحرجة لطلبة معاهد الفنون الجميلة والكلية التربوية المفتوحة، للعام الدراسي 2021 – 2022".

والى ذلك، قررت وزارة التربية، اليوم الأحد، إضافة 5 درجات لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أنه "تقرر إضافة 5 درجات، لمعالجة الدرجات الحرجة لتلاميذ الخامس الابتدائي للعام الدراسي 2021 – 2022 ".

وفي وقت سابق من اليوم، صوتت هيئة الرأي في وزارة التربية على اعتبار العام الدراسي الماضي ٢٠٢١-٢٠٢٢ سنة عدم رسوب.