الأسدي يتفق مع وزير الإعلام السعودي على تبادل الخبرات والبرامج التدريبية المشتركة

وذكرت هيئة الإعلام والاتصالات في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللقاء جاء خلال المشاركة في فعاليات الدورة ١٢ للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام المنعقد في إسطنبول لمناقشة آليات الخروج برؤية موحدة لمكافحة التضليل وخطاب الكراهية".وأوضح البيان، ان "الجانبين ناقشا أهمية التعاون العراقي السعودي في الملفات الإعلامية التي تنعكس بشكل ايجابي على تصدير الرسائل الإعلامية التي تحمل قيماً سامية للجمهور وتسهم في زيادة وعيه وثقافته".واتفق الطرفان وفق البيان، "على تبادل الخبرات والبرامج التدريبية المشتركة بهدف تطوير قدرات العاملين في المجال الإعلامي بما يمكنهم من ممارسة دورهم وفقاً للتطورات الحاصلة في هذا القطاع الحيوي".