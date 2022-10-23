إلغاء مادة الاقتصاد.. قرارات جديدة من التربية تخص المواد الدراسية

السومرية نيوز – محليات

قررت هيئة الرأي في وزارة التربية، اليوم الاحد، العودة إلى اللوح الدراسي بالمواد التعليمية نفسها قبل إقرار تنوع التعليم (الاحيائي والتطبيقي).



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هيئة الرأي بالوزارة تقرر العودة إلى اللوح الدراسي بالمواد التعليمية نفسها قبل إقرار تنوع التعليم (الاحيائي والتطبيقي) مع الإبقاء على مادة علم الارض التي ستدرس في مرحلة الخامس العلمي فقط".

وبحسب إعلام التربية، فإن هذا القرار يعني "الغاء مادة الاقتصاد من الخامس العلمي وتحويل مادة علم الارض من الرابع الاعدادي الى الخامس العلمي".