توجيه جديد للمرور العامة يخص "المركبات الرياضية"

وجهت مديرية المرور العامة، الأحد، بعدم محاسبة أصحاب المركبات الرياضية الاصلية.

وقالت المرور في بيان، إن "مدير المرور العام وجه بعدم محاسبة اي مركبة من المركبات الرياضية الاصلية غير المحورة العادم".

وأضافت أن "هذا التوجيه لاحقاً للتوجيه الذي قبله بأربعة اشهر مضت"، داعية "وسائل الاعلام كافة لتوخي الدقة في نقل الاخبار".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً، يفيد بفرض غرامة قدرها 100 ألف دينار بحق أصحاب السيارات الرياضية.