مصرع شاب إثر صعقة كهربائية في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر ٢٥ عاما لقي حتفه نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية حسب ادعاء مجهولين في بغداد".وأضاف، أن "المجهولين قاموا بنقله الى مستشفى في شرق العاصمة وغادروا دون التعرف عليهم".