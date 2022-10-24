الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف الشخصية والتكميلية

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، إطلاق وجبة جديدة من السلف الشخصية البالغة عشرة ملايين دينار بالإضافة الى السلفة التكميلية البالغة خمسة ملايين.







وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "التقديم على السلف الشخصية والسلفة التكميلية الكترونيا من خلال تطبيق مصرف الرشيد".



وأضاف، أنه لا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".