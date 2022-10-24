المؤبد لمدان ضبط بحوزته 68 ألف قرص مخدر في واسط

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرم ضبطت بحوزته (68) الف قرص من الحبوب المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها إلى احد المتهمين من اهالي محافظة المثنى بمبلغ مقداره (170) مليون دينار عراقي".وأضاف أن "الحكم بالسجن المؤبد بحق المجرم يأتي استنادا لاحكام المادة 28 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و 48 و 49 من قانون العقوبات".