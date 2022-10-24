طوله 700 متر.. تطوير شارع في بغداد بنحو 16 مليار دينار

حصلت السومرية نيوز، اليوم الاثنين، على وثيقة صادرة من فرع كهرباء الرصافة / قسم التخطيط والتدريب، موجهة الى امانة بغداد بخصوص تطوير طريق معسكر الرشيد والذي يبلغ طوله 700 متر بمبلغ مالي يصل الى نحو 16 مليار دينار عراقي.





وأضاف: "تم اعداد استمارات كلف (مواد+عمل ) للمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق المذكرو اعلاه وبلغت الكلفة (13334910000) دينار وبهذا يصبح مجموع الكلف رفع التعارضات للمرحلة الاولى والثانية (15506650200) دينار عراقي".



وطالب فرع كهرباء الرصافة امانة بغداد "بتسديد المبلغ الاجمالي لإكمال اجراءات رفع التعاضرات". وقال فرع كهرباء الرصافة بحسب الوثيقة: "الحقنا بكتبنا المرقمة (20740 في 26 /7/2022 و26060 في 8/9/2022) المتضمن استحداث شوارع خدمية وانشاء جزرات وسطية طريق معسكر الرشيد ابتداء ممن مركز السباب ولغاية ساحة الزعفرانية وبطول (700 متر) حيث بالغت الكلفة التخمينية (مواد + عمل) كمرحلة اولى لرفع التعارضات الخاصة بخدمتنا الكهربائية (2،171740،200) دينار عراقي.وأضاف: "تم اعداد استمارات كلف (مواد+عمل ) للمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق المذكرو اعلاه وبلغت الكلفة (13334910000) دينار وبهذا يصبح مجموع الكلف رفع التعارضات للمرحلة الاولى والثانية (15506650200) دينار عراقي".وطالب فرع كهرباء الرصافة امانة بغداد "بتسديد المبلغ الاجمالي لإكمال اجراءات رفع التعاضرات".