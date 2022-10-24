أمانة بغداد تكشف حقيقة صرف 16 مليار دينار لتطوير شارع

وذكر بيان للامانة أن "الوثيقة المتداولة حول تخصيص مبلغ يزيد على 15 مليار دينار هي تعود لمطالبات وزارة الكهرباء لتنفيذ اعمالها المتعلقة بمد قابلوات الضغط العالي وتحويلها من هوائية الى ارضية ضمن الموقع المخصص للتطوير".واضاف البيان أن "دائرة بلدية الكرادة حققت نسبة انجاز 30% باعمال تطوير شارع الزعفرانية للمقطع الاول الممتد من ساحة الزعفرانية لغاية مركز الشباب وتضم اعمال توسعة الشارع بعرض 12 م واستحداث شوارع خدمية وبالاعتماد على الجهد الذاتي"، مبيناً أن "المبالغ المالية المصروفة جداً بسيطة كون العمل يعتمد على الكوادر الذاتية للدائرة".واشار الامانة في بيانها الى أن "المشروع هو ضمن متطلبات أهالي الزعفرانية وبتوجيه من الامانة العامة لمجلس الوزراء وهناك لجنة مشكلة من قبلها لمتابعته ويشمل عدة مراحل وهناك تنسيق مع وزارة الكهرباء لتنفيذ اعمالها ومعالجة التعارضات الكهربائية وتلتزم كل مؤسسة بتحمل تكاليف اعمالها".وشدد البيان أن "الدائرة البلدية تعمل على تنفيذ الاعمال التي تقع على عاتقها وتنتظر جهود وزارة الكهرباء التي تواجه مشكلة القابلوات الممتدة ضمن الرصيف، كما تم ابلاغ وزارة الكهرباء بان اعمال التطوير التي تنفذها الدائرة البلدية وصلت لغاية مجسر معسكر الرشيد الا ان وزارة الكهرباء طالبت امانة بغداد بمبلغ كلف اعمالها".وتابع أن "الامانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت كتاباً لوزارة الكهرباء يتضمن الاسراع بانجاز اعمالها وتحمل تكاليف التعارضات الخاصة بالخدمات الكهربائية".وكانت وثيقة صادرة من فرع كهرباء الرصافة موجهة الى امانة بغداد تضمنت تطوير طريق معسكر الرشيد والذي يبلغ طوله 700 متر بمبلغ مالي يصل الى نحو 16 مليار دينار عراقي.وادناه وثيقة كشفت عنها امانة بغداد تخص الموضوع: