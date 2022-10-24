النزاهة تعلن اعتقال المتهم الرئيس بقضية "الأمانات الضريبية"

وقالت الهيئة في بيان، إن "المتهم الرئيس في قضية الأمانات الضريبية بقبضة النزاهة"، موضحة أنه "تم تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق أحد المتهمين في قضية الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين".وأضافت أن "العملية تمت وفق مذكرة قضائية صادرة عن محكمة استئناف بغداد الكرخ - محكمة الكرخ الثانية"، مؤكدة "تنفيذ الهيئة مذكرة القبض الصادرة بحق المدير المفوض لشركة (المبدعون) للخدمات النفطية المحدودة أحد المتهمين في قضية مبالغ الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين".ولفتت إلى أن "العملية تمت استنادا لأحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، وبإشراف وتنسيق وتعاون مع الجهات القضائية ووزارة الداخلية - قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي، وذلك أثناء محاولة المتهم الهرب خارج العراق".