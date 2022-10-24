أربع محافظات تعطل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء

قررت محافظات الانبار والبصرة ونينوى وصلاح الدين تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء تزامناً مع حدوث كسوف الشمس.

وقرر محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والدوائر الحكومية في عموم مناطق المحافظة، الثلاثاء، تحسباً للاضرار التي تنتج عن ظاهرة كسوف الشمس التي تشهدها البلاد.

كما قرر محافظ البصرة أسعد العيداني في بيان، "تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء بسبب كسوف الشمس".



ووجه محافظ نينوى نجم الجبوري بـ"بتعطيل الدوام الرسمي في مدارس نينوى وممثلية وزارة التربية في دهوك ليوم الثلاثاء بسبب كسوف الشمس"، مشيراً الى أن "العطلة تشمل المدارس فقط".

كما قرر محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب "تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة ليوم الثلاثاء، حفاظاً على طلبتنا الأعزاء من الأضرار المحتملة لكسوف الشمس".

ومن المتوقع أن يشهد العراق الثلاثاء، كسوفاً للشمس، فيما حذرت وزارة الصحة من النظر مباشرة للكسوف.