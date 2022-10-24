محافظة بغداد تقرر تعطيل دوام المدارس اليوم الثلاثاء

وقالت المحافظة في بيان إن "محافظ بغداد محمد جابر العطا، يوجه بتعطيل دوام المدارس اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢ ، بسبب حالة الكسوف".ومن المتوقع أن يشهد العراق الثلاثاء، كسوفاً للشمس، فيما حذرت وزارة الصحة من النظر مباشرة للكسوف.