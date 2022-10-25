زحامات خانقة وجسور مغلقة.. الموقف المروري لشوارع العاصمة بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "الموقف المروري في شوارع العاصمة بغداد شهد زحامات عديدة"، مبينا أن "جسري الجمهورية والسنك مغلقان".وأضاف، أن "عبور من الجسر المعلق ومداخل المنطقة الخضراء، وسط العاصمة، يكون فقط لحاملي (الباجات)"، لافتا الى أن "حركة السير على جسر الطابقين مزدحمة".وتابع، أن "جسر الجادرية مزدحم لغاية تقاطع جامعة بغداد، بالاضافة الى اغلاق جسر القادسية".واشار الى، أن "حركة السير على جسر ملعب الشعب مزدحمة بسبب وجود قطع جزئي بالكتل الكونكريتية"، مشيراً الى أن "جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط العاصمة، مغلقة".وبين، أن "الطريق من مفرق الدورة باتجاه جامع ام الطبول شهد زحامات خانقة".