بالصور.. مواطنون يمارسون رياضة "المشي" بعد اغلاق الجسور في بغداد

وباشرت القوات الامنية، يوم أمس الاثنين، باغلاق بعض الجسور المهمة وسط العاصمة بغداد كالجمهورية والسنك، بالكتل الكونكرتية، وهو ما دفع المواطنين الى عبور الجسور مشياً على الاقدام.ومن المقرر ان تشهد بغداد، اليوم الثلاثاء، تظاهرات في مناطق عدة.وتشهد العاصمة بغداد، بين حين وآخر، تظاهرات حاشدة احتجاجاً على الوضع السياسي العام في البلاد، بالاضافة الى قلة الخدمات وسوء المستوى المعيشي.