اليوم.. كركوك توجه بتقليص الدوام الرسمي في جميع الدوائر

وجهت محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، بتقليص الدوام الرسمي في جميع الدوائر لغاية الساعة 12 ظهراً.

واعلن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تقليص الدوام الرسمي في كافة دوائر المحافظة، نظرا لتوقع حدوث ظاهرة كسوف الشمس ويكون الدوام لغاية الساعة الثانية عشر ظهرا".



وأضاف ان "العطلة تأتي لدواعي صحية وافساح المجال امام الراغبين بأداء صلاة الكسوف في منازلهم، وحفظ الله بلدنا ومحافظتنا وجميع مواطني كركوك".