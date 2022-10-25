Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أسعار الذهب في الأسواق المحلية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

قبيل ساعات من حدوثه.. مكتب السيستاني يرد على أسئلة تتعلق بكسوف الشمس

محليات

2022-10-25 | 03:12
قبيل ساعات من حدوثه.. مكتب السيستاني يرد على أسئلة تتعلق بكسوف الشمس
9,603 مشاهدة

السومرية نيوز - محليات

نشر مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الاستفتاءات تتعلق بصلاة الآيات وأوقاتها، تزامنا مع توقعات بحدوث كسوف جزئي للشمس تشهده دول العالم بينها العراق، ظهر اليوم.

وجاء في بعض ما ورد من أسئلة وأجوبة بحسب مكتب السيد السيستاني:

*السؤال: نرجو من سماحتكم شرح كيفية صلاة الآيات؟

الجواب: صلاة الآيات ركعتان، وفي كل ركعة منها خمسة ركعات، وكيفية ذلك أن يكبّر ويقرأ سورة الفاتحة وسورة تامة غيرها، ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامة ، ثم يركع وهكذا إلى أن يركع الركوع الخامس ، فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود وسجد سجدتين كما في الفرائض اليومية ، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الأولى ، ثم يتشهد ويسلم كما في سائر الصلوات.
ويجوز الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة وقراءة سورة أخرى ، بأن يقرأ بعد سورة الفاتحة شيئاً من السورة ـ بشرط أن يكون آية كاملة أو جملة تامة على ـ الأحوط لزوماً ـ ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءاً آخراً من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع ، وهكذا ، ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع ، وكذلك في الركعة الثانية.
ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية الأولى ، ويأتي بالركعة الثانية على الكيفية الأخرى ، أو بالعكس ، ولها كيفيات أخر لا حاجة إلى ذكرها.

*السؤال: متى تجب صلاة الآيات؟

الجواب: تجب صلاة الآيات بالكسوف والخسوف ، وكذا بالزلزلة على ـ الأحوط وجوباً ـ وإن لم يحصل الخوف بشيء من ذلك ، ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بها لكل حادثة سماوية مخوفة لأغلب الناس ، كهبوب الريح السوداء ، أو الحمراء ، أو الصفراء ، وظلمة الجو الخارقة للعادة والصاعقة ونحو ذلك ، وكذا في الحوادث الأرضية المخوفة كذلك ، كخسف الأرض وسقوط الجبل ، وغور ماء البحر ونحو ذلك ، وتتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها.

*السؤال: متى وقت صلاة الآيات؟

الجواب: وقت صلاة الآيات في الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام الانجلاء ـ والأحوط الأولى ـ عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء ، وأما في غيرهما فتجب المبادرة بمجرد حصول الآية مع ضيق زمانها ، وأما مع سعته فلا يجب البدار ، وان لم يصلّ حتى مضى الزمان المتصل بالآية سقط وجوبها.

*السؤال: اذا كان كسوف الشمس أو خسوف القمر جزئيا فهل تكون صلاة الآيات واجبة ؟

الجواب: نعم واجبة .

*السؤال: هل يجب قضاء صلاة الآيات على المرأة الحائض ؟

الجواب: لا يجب .

*السؤال: ما حكم الذي لم يصل صلاة الآيات اذا أراد قضائها، وكم صلاة عن النية الواحدة؟

الجواب: يقضي ما فات منه من صلوات الكسوف والخسوف على تفصيل مذكور في الرسالة العملية وليس لها عدد معين في كل سنة فقد لا يتفق شيء من ذلك طول السنة وقد يتفق مرة او كثر.

*السؤال: بالنسبة لكسوف الشمس حسبما يقال إنّ النسبة هي ١% فهل تجب صلاة الآيات؟

الجواب: إذا لم يمكن رؤيته بالعين المجرّدة لم تجب صلاة الآيات.

*السؤال: اذا سمعت بان هناك كسوف او خسوف خارج نطاق المنطقة التي اسكن بها فهل يجب علي أداء صلاة الكسوف او العكس ؟

الجواب: لا يجب .

*السؤال: ما حكم من يعلم بالكسوف بأنّه سيحصل في اليوم الفلاني ولكنّه نسي أن يؤدّي صلاة الآيات ؟

الجواب: اذا كان الكسوف كلياً ثم علم به بعد ذلك وجب عليه قضاء صلاة الآيات اما اذا كان جزئياً ولم يعلم به في حال الكسوف بل علم به بعد ذلك فلا قضاء عليه .


>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان القدير زهير محمد رشيد - حلقة ٢٦
14:50 | 2022-10-24
Play
الفنان القدير زهير محمد رشيد - حلقة ٢٦
14:50 | 2022-10-24
بالمختزل
Play
بالمختزل
الإطار ينشغل بالمغانم .. والنفط تجر نار الخلاف إلى المالية - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-24
Play
الإطار ينشغل بالمغانم .. والنفط تجر نار الخلاف إلى المالية - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-24
Play
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-24
Morning Live
Play
Morning Live
العناية بأسنان الأطفال - الحلقة ١٥٠ | 2022
05:00 | 2022-10-24
Play
العناية بأسنان الأطفال - الحلقة ١٥٠ | 2022
05:00 | 2022-10-24
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الأعظمية - الحلقة ٣٢١ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-24
Play
سوق الأعظمية - الحلقة ٣٢١ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-24
خط أحمر
Play
خط أحمر
في كربلاء سرقَهم … وقتل امه واخوته - الحلقة ٥٩ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-10-23
Play
في كربلاء سرقَهم … وقتل امه واخوته - الحلقة ٥٩ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-10-23
عشرين
Play
عشرين
مزاد بيع الوزارت يظهر للواجهة.. حكومة السوداني احباط قبل الولادة - حلقة ٤٨ | 2022
14:00 | 2022-10-23
Play
مزاد بيع الوزارت يظهر للواجهة.. حكومة السوداني احباط قبل الولادة - حلقة ٤٨ | 2022
14:00 | 2022-10-23
رحال
Play
رحال
الحجاج الايزيديون في عيد الجماعية - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-22
Play
الحجاج الايزيديون في عيد الجماعية - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-22
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-22
Play
من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-22
بعد التحري
Play
بعد التحري
الجامعات الأهلية في العراق تجارة سائبة وسطوة حاكمة - الحلقة ٨٧ | الموسم 2
15:20 | 2022-10-20
Play
الجامعات الأهلية في العراق تجارة سائبة وسطوة حاكمة - الحلقة ٨٧ | الموسم 2
15:20 | 2022-10-20
الأكثر مشاهدة
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان القدير زهير محمد رشيد - حلقة ٢٦
14:50 | 2022-10-24
Play
الفنان القدير زهير محمد رشيد - حلقة ٢٦
14:50 | 2022-10-24
بالمختزل
Play
بالمختزل
الإطار ينشغل بالمغانم .. والنفط تجر نار الخلاف إلى المالية - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-24
Play
الإطار ينشغل بالمغانم .. والنفط تجر نار الخلاف إلى المالية - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:00 | 2022-10-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-24
Play
نشرة ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-10-24
Morning Live
Play
Morning Live
العناية بأسنان الأطفال - الحلقة ١٥٠ | 2022
05:00 | 2022-10-24
Play
العناية بأسنان الأطفال - الحلقة ١٥٠ | 2022
05:00 | 2022-10-24
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الأعظمية - الحلقة ٣٢١ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-24
Play
سوق الأعظمية - الحلقة ٣٢١ | الموسم 5
04:00 | 2022-10-24
خط أحمر
Play
خط أحمر
في كربلاء سرقَهم … وقتل امه واخوته - الحلقة ٥٩ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-10-23
Play
في كربلاء سرقَهم … وقتل امه واخوته - الحلقة ٥٩ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-10-23
عشرين
Play
عشرين
مزاد بيع الوزارت يظهر للواجهة.. حكومة السوداني احباط قبل الولادة - حلقة ٤٨ | 2022
14:00 | 2022-10-23
Play
مزاد بيع الوزارت يظهر للواجهة.. حكومة السوداني احباط قبل الولادة - حلقة ٤٨ | 2022
14:00 | 2022-10-23
رحال
Play
رحال
الحجاج الايزيديون في عيد الجماعية - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-22
Play
الحجاج الايزيديون في عيد الجماعية - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
14:50 | 2022-10-22
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-22
Play
من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-10-22
بعد التحري
Play
بعد التحري
الجامعات الأهلية في العراق تجارة سائبة وسطوة حاكمة - الحلقة ٨٧ | الموسم 2
15:20 | 2022-10-20
Play
الجامعات الأهلية في العراق تجارة سائبة وسطوة حاكمة - الحلقة ٨٧ | الموسم 2
15:20 | 2022-10-20
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.