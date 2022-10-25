قبيل ساعات من حدوثه.. مكتب السيستاني يرد على أسئلة تتعلق بكسوف الشمس

وجاء في بعض ما ورد من أسئلة وأجوبة بحسب مكتب السيد السيستاني:*السؤال: نرجو من سماحتكم شرح كيفية صلاة الآيات؟الجواب: صلاة الآيات ركعتان، وفي كل ركعة منها خمسة ركعات، وكيفية ذلك أن يكبّر ويقرأ سورة الفاتحة وسورة تامة غيرها، ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامة ، ثم يركع وهكذا إلى أن يركع الركوع الخامس ، فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود وسجد سجدتين كما في الفرائض اليومية ، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الأولى ، ثم يتشهد ويسلم كما في سائر الصلوات.ويجوز الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة وقراءة سورة أخرى ، بأن يقرأ بعد سورة الفاتحة شيئاً من السورة ـ بشرط أن يكون آية كاملة أو جملة تامة على ـ الأحوط لزوماً ـ ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءاً آخراً من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع ، وهكذا ، ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع ، وكذلك في الركعة الثانية.ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية الأولى ، ويأتي بالركعة الثانية على الكيفية الأخرى ، أو بالعكس ، ولها كيفيات أخر لا حاجة إلى ذكرها.*السؤال: متى تجب صلاة الآيات؟الجواب: تجب صلاة الآيات بالكسوف والخسوف ، وكذا بالزلزلة على ـ الأحوط وجوباً ـ وإن لم يحصل الخوف بشيء من ذلك ، ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بها لكل حادثة سماوية مخوفة لأغلب الناس ، كهبوب الريح السوداء ، أو الحمراء ، أو الصفراء ، وظلمة الجو الخارقة للعادة والصاعقة ونحو ذلك ، وكذا في الحوادث الأرضية المخوفة كذلك ، كخسف الأرض وسقوط الجبل ، وغور ماء البحر ونحو ذلك ، وتتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها.*السؤال: متى وقت صلاة الآيات؟الجواب: وقت صلاة الآيات في الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام الانجلاء ـ والأحوط الأولى ـ عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء ، وأما في غيرهما فتجب المبادرة بمجرد حصول الآية مع ضيق زمانها ، وأما مع سعته فلا يجب البدار ، وان لم يصلّ حتى مضى الزمان المتصل بالآية سقط وجوبها.*السؤال: اذا كان كسوف الشمس أو خسوف القمر جزئيا فهل تكون صلاة الآيات واجبة ؟الجواب: نعم واجبة .*السؤال: هل يجب قضاء صلاة الآيات على المرأة الحائض ؟الجواب: لا يجب .*السؤال: ما حكم الذي لم يصل صلاة الآيات اذا أراد قضائها، وكم صلاة عن النية الواحدة؟الجواب: يقضي ما فات منه من صلوات الكسوف والخسوف على تفصيل مذكور في الرسالة العملية وليس لها عدد معين في كل سنة فقد لا يتفق شيء من ذلك طول السنة وقد يتفق مرة او كثر.*السؤال: بالنسبة لكسوف الشمس حسبما يقال إنّ النسبة هي ١% فهل تجب صلاة الآيات؟الجواب: إذا لم يمكن رؤيته بالعين المجرّدة لم تجب صلاة الآيات.*السؤال: اذا سمعت بان هناك كسوف او خسوف خارج نطاق المنطقة التي اسكن بها فهل يجب علي أداء صلاة الكسوف او العكس ؟الجواب: لا يجب .*السؤال: ما حكم من يعلم بالكسوف بأنّه سيحصل في اليوم الفلاني ولكنّه نسي أن يؤدّي صلاة الآيات ؟الجواب: اذا كان الكسوف كلياً ثم علم به بعد ذلك وجب عليه قضاء صلاة الآيات اما اذا كان جزئياً ولم يعلم به في حال الكسوف بل علم به بعد ذلك فلا قضاء عليه .