خلل مفاجئ يضرب واتساب في العراق

تعرض موقع التواصل الاجتماعي واتساب، اليوم الثلاثاء، لعطل فني مفاجئ أدى إلى توقف الحسابات عن العمل وخلل في ارسال الرسائل.

واشتكى مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أنهم لا يستطيعون توجيه أو استلام الرسائل من خلال "وآتس اب".





ولم يعلق تطبيق "واتساب" على هذه المشكلة حتى الآن.