كردستان تعطل الدوام "الظهري" في المدارس بسبب كسوف الشمس - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ذات الدوام الظهري بسبب كسوف الشمس".وبحسب التوقعات الفلكية، سيحصل كسوف جزئي للشمس في إقليم كردستان وعدد من الدول ظهر اليوم الثلاثاء، يبدأ من 1:06 ظهراً ولغاية 3:35 عصراً، بحسب التوقعات الفلكية، وهي حالة فلكية طبيعية.ويحدث كسوف الشمس عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم، وعندما تكون المحاذاة مثالية تقريباً، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كليّاً.