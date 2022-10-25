تعطيل الدوام "الظهري" في ميسان وواسط

وذكر بيان لمحافظة ميسان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي لليوم الثلاثاء لمدارس الابتدائية والثانوية التي يكون دوامها (ظهري)".وأضاف البيان أن "ذلك جاء بسبب كسوف الشمس".فيما قررت محافظة واسط أن "يكون الدوام في جميع دوائر المحافظة بما فيها المدارس لغاية الساعة 12 ظهراً، وتعطيل الدوام الظهري في جميع مدارس المحافظة"، مبينة أن "ذلك جاء لحدوث ظاهرة كسوف الشمس".