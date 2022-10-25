الاتصالات تكشف سبب الخلل المفاجئ في واتساب

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "مشكلة بالسيرفرات الرئيسة في أوروبا أدت إلى قطع خدمة الواتساب".وقبل قليل، اشتكى مستخدمو واتساب من عدم القدرة على إرسال أو استقبال الرسائل النصية أو الصوتية وكذلك الصور والفيديوهات.وجاء هذا الخلل بعد يوم واحد من إيقاف "واتساب" عمله على عدد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS 10، وiOS 11، والتي لن تتمكن من الحصول على تحديثات أو ميزات قادمة.