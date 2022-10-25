أطباء يناشدون لحمايتهم من تهديدات وابتزاز نقيبهم السابق

وأكد الأطباء خلال حديثهم للسومرية، أنهم "تعرضوا إلى تهديدات عشائرية وابتزازات متكررة من قبل العزاوي، وذلك للتغطية على ملفات حاولوا فضحها للإعلام".وعبر الأطباء، عن امتعاضهم من أساليب النقيب السابق معهم، وممارسته الابتزاز بحقهم فضلا عن تهديداته العشائرية المتكررة لهم، مطالبين الجهات المختصة بحمايتهم من هذا الخطر.