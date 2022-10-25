تطبيق واتساب يعود للعمل بعد توقف مؤقت

عاد تطبيق واتساب للعمل مرة أخرى، بعد توقفه بشكل مؤقت، حيث لم يستطع خلالها مستخدموه من تبادل الرسائل.



وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت ان مشكلة بالسيرفرات الرئيسية في أوروبا أدت الى قطع خدمات الواتساب.



وتعطلت الخدمة في عدد من الدول من ضمنها العراق.

