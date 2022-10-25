بالوثيقة.. المصادقة على توصيات اللجنة العليا لإعادة المفسوخة عقودهم

ووجه الكاظمي بحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، بـ"تأليف لجنة لتحديد اعداد المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية، والمصادقة على التوصيات اصوليا".ووفق الكاظمي، فإن "الجهات العسكرية والأمنية تتولى التنسيق مع وزارة المالية لتضمين المبالغ ضمن قانون الموازنة للسنة القادمة لعدم توفر التخصيصات الكافية لتأمين رواتب المشمولين".