تمديد التقديم على استمارة القبول في معاهد الصحة العالية

السومرية نيوز - محليات



أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تمديد الاستمارة الالكترونية الخاصة بالقبول في معاهد الصحة العالية.





وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر تمديد الاستمارة الالكترونية الخاصة بالقبول في معاهد الصحة العالية التابعة للوزارة لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 30/10/2022".