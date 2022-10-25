بدء ظاهرة كسوف الشمس في العراق

وستكون ذروة الكسوف الجزئي في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وفيها يغطي قرص القمر حوالي 86٪ من قرص الشمس، وينتهي الكسوف (ككسوف شبه ظلي) في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان، وبذلك يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.ويحدث كسوف الشمس عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم، وعندما تكون المحاذاة مثالية تقريباً، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كليّاً.وحذرت وزارة الصحة، أمس الاثنين، من النظر مباشرة لكسوف الشمس غداً، وأوصت باستخدام النظارات الخاصة حصرا وليس النظارات الشمسية او نظارات اللحام او الرقائق الشعاعية او غيرها من الوسائل.