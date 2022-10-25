الإعدام بحق قاتل أحد ناشطي الديوانية

وذكرت المحكمة في وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز: "بتاريخ ىهذا اليوم الموافق 25/10/2022 تم حسم القضية المرقمة 599/ج/2021 والخاصة بالمجنى عليه (ثائر كريم رياح) الملقب (ثائر الطيب) والمشتكي (علي حمزة ابراهيم) والمتهم فيها هو (كفاح صباح عبد المهدي الكريطي)".واضافت: "تم الحكم فيها بايقاع عقوبة الاعدام بحق المجرم (كفاح صباح عبد المهدي الكريطي) استناداً لاحكام المادة (الرابعة/1) من قانون مكافحة الارهاب وبدلالة المادة (الثانية/1 و7 ) منه والمواد (47، 48 ،49) من قانون العقوبات".