الإعدام لإرهابي شارك بقتل أحد القضاة في الانبار

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرم الارهابي اعترف بقتل القاضي (معروف احمد ابراهيم) في منطقة النزيزة مع مجموعته الارهابية بعد اصابته بعدة اطلاقات نارية عام 2013".وأضاف أن "الحكم بالاعدام بحق المجرم الارهابي يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 بدلالة المادة الثانية / 3و8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".