زيدان يستقبل السفير الكويتي ويبحث معه معالجة الإشكاليات القانونية

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " زيدان استقبل، اليوم الثلاثاء، سفير دولة الكويت الجديد في العراق طارق عبدالله الفرج".وأضاف، أن "اللقاء بحث معالجة الاشكاليات القانونية المعروضة على المحاكم والمتعلقة بمواطني دولة الكويت".